تامر حسني عن إحيائه أول حفل مختلط بالسعودية: "شرف ومسئولية كبيرة



وانتقد "حسني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم الثلاثاء، تجاهل الإعلام المصري لمجهوده، مشيرًا إلى أن إعلام بلده يشكك فيما يفعله، على الرغم من حصوله على العديد من الجوائز فضلا عن تكريمه بعدة دول.



قال الفنان تامر حسني، إنه سيحي أول حفل مختلط بالسعودية الشهر المقبل، معقبا: "شرف ومسئولية كبيرة عليا".