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تامر حسني عن إحيائه أول حفل مختلط بالسعودية: "شرف ومسئولية كبيرة

الثلاثاء 27/فبراير/2018 - 07:33 م
تامر حسني عن إحيائه أول حفل مختلط بالسعودية: شرف ومسئولية كبيرة
تامر حسني
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هدى عبدالرازق
 
قال الفنان تامر حسني، إنه سيحي أول حفل مختلط بالسعودية الشهر المقبل، معقبا: "شرف ومسئولية كبيرة عليا".

وانتقد "حسني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم الثلاثاء، تجاهل الإعلام المصري لمجهوده، مشيرًا إلى أن إعلام بلده يشكك فيما يفعله، على الرغم من حصوله على العديد من الجوائز فضلا عن تكريمه بعدة دول.
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