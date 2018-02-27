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"تموين الدقهلية" تضبط 73 طن أرز منتهي الصلاحية في السنبلاوين (صور)

الثلاثاء 27/فبراير/2018 - 07:33 م
تموين الدقهلية تضبط 73 طن أرز منتهي الصلاحية في السنبلاوين (صور)
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سالى رضوان
 
ضبطت حملة، شنتها مديرية التموين بالدقهلية، بالتنسيق مع رجال مباحث التموين 73،225 طــن أرز منتهى الصلاحية بالسنبلاوين.


قاد الحملة العميد عبد الحميد الصيرفي مدير مباحث تموين الدقهلية، والنقيب محمود شعير رئيس مباحث تموين ميت غمر والقوة المرافقة ومصباح الملاح مدير ادارة تموين السنبلاوين، ومأمور الضبط القضائى صادق الشربينى، عبدالعزيز حسن رئيس الرقابة التجارية، ابراهيم عبدالفتاح، عادل صبرى هلال المفتشون بالادارة.


وبرفقة الحملة أحمد عبد السلام مفتش أول الأغذية بالسنبلاوين، محسن الخولى مفتش اغذية بمديرية صحة الدقهلية.


وتم ضبط كمية مقدارها 73225 كجم ارز تموينى منتهى الصلاحية ثلاثة وسبعون طن ومئتان وخمسة وعشرون كجم وذلك بكمين القاسمى، ومضرب ارز بناحية قرية التمد الحجر.


وتم تحرير محضر أمن دولة طوارئ رقم 111 جنح السنبلاوين لسنة،2018، والقبض على المتهم وجارى اجراءات النيابة العامة اجراءات النيابة العامة.


وشدد المهندس إبراهيم أبو الفتوح وكيل مديرية التموين بالمتابعة المستمرة للأسواق والمخابز والمواد المدعمة وبالتأكد من وفرة السلع والمواد الغذائية وضبط السلع الغير صالحه للاستهلاك وتشديد الرقابة على الأسواق والمرورالمستمرعلى المحلات.
"تموين الدقهلية" تضبط 73 طن أرز منتهي الصلاحية في السنبلاوين (صور)
"تموين الدقهلية" تضبط 73 طن أرز منتهي الصلاحية في السنبلاوين (صور)
"تموين الدقهلية" تضبط 73 طن أرز منتهي الصلاحية في السنبلاوين (صور)
المزيد عن: محافظات تموين الدقهلية أخبار مصر أخبار إبراهيم عادل
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