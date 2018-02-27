أستاذ علوم سياسية: "السيسي" عندما تولى المسؤولية صارح الشعب بأنه سيتعب معه

قال الدكتور طارق سعيد، أستاذ العلوم السياسية، إن مصر تشبه رب الأسرة الذي يعتمد على القروض من أجل أن تعيش أسرته في رخاء، وعندما توفى رب الأسرة تولى الأخ الأكبر مسؤولية الأسرة فكان عقلاني، فقام بالاعتماد على نفسه بدلًا من القروض.



