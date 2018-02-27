أستاذ علوم سياسية: "السيسي" عندما تولى المسؤولية صارح الشعب بأنه سيتعب معه
الثلاثاء 27/فبراير/2018 - 07:31 م
كساب أحمد
قال الدكتور طارق سعيد، أستاذ العلوم السياسية، إن مصر تشبه رب الأسرة الذي يعتمد على القروض من أجل أن تعيش أسرته في رخاء، وعندما توفى رب الأسرة تولى الأخ الأكبر مسؤولية الأسرة فكان عقلاني، فقام بالاعتماد على نفسه بدلًا من القروض.
وتابع "سعيد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أموال مصرية"، المذاع على فضائية "ltc"، مساء الثلاثاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما تولى المسؤولية صارح الشعب بأنه "هيتعب معاه"، لافتَا إلى أن المشروعات القومية التي يقوم بها "السيسي" لن تأتي بثمارها في عام أو عامين، ولكنها ستأتي بثمارها على عدة أعوام حتى نتوقف عن القروض.
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