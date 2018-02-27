تفاصيل ندوة "ادعموا حلم زويل" بكلية الصيدلة جامعة كفر الشيخ (صور)

نظمت كلية الصيدلة بجامعة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، ندوة علمية تحت عنوان "ادعموا حلم زويل" والتى أقيمت بقاعة المؤتمرات بالكلية تحت رعاية الدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ، وحضور نانا زويل، شقيقة الراحل العالم أحمد زويل، والشيخ خميس عبيد، الأمين العام للقبائل العربية بمرسى مطروح، وعددًا من عمداء الكليات والطلاب واعضاء هيئة التدريس.





قدم" القمرى"، الشكر للقائمين على تنظيم هذه الحملة وأن بداية إنطلاق الحملة من جامعة كفرالشيخ تواكبا مع يوم ميلاد العالم أحمد زويل، مؤكدًا أن الهدف من هذه الحملة تنفيذ رؤية الراحل وهى مواكبة كل ما هو جديد على صعيد العلم الحديث من خلال البرامج الأكاديمية الفريدة وربطها بالمجالات البحثية التطبيقية التى تساعد على مواجهة التحديات الاستراتيجية محليا وإقليميا ودوليا.









وقال رئيس جامعة كفر الشيخ، أن إنطلاق الحملة من جامعة كفرالشيخ يعد تقديرا وتعظيما لقيمة العلم والعلماء وأنه كان هناك تعاون مثمر بين الجامعة وزويل فى مجال ديناميكية التفاعلات السريعة خلال فترة التسعينيات بألمانيا، وأن تقنية النانو تعتبر تقنية جديدة غير موجودة فى ذلك الوقت وأن الدكتور زويل بسط الحقائق وغير الواقع بأسلوب سلس وسهل ليصبح فى متناول الباحثين والعلماء.





وقام القمرى، بدعوة الحاضرين لدعم هذه الحملة موضحا دور المجتمع فى التبرع لها حيث أن حلم مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا يساعد فى تحقيق نقلة علمية وصناعية فى مصر لأن الدول لا تنهض إلا بالبحث العلمى وأن النمور الأسيوية تعد مثالا يحتذى به فى الإهتمام بالبحث العلمى، مشيرًا إلى أنه يوجد إتجاه نحو إقامة مشروع علمى مشترك بين جامعة كفرالشيخ ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا وذلك نظرا للإهداف المشتركة بين الجامعة والمدينة.





وفى كلمتها أبدت نانا زويل عظيم سعادتها بزيارة جامعة كفرالشيخ فقد أعربت عن إعجابها الشديد بما شاهدته بجامعة كفرالشيخ الوليدة من خلال ما تحقق بها من إنجازات وذلك خلال زيارتها لمعهد علوم وتكنولوجيا النانو والمستشفى الجامعى وكليات الجامعة فى جميع النواحى التعليمية والبحثية وكذلك التواحى التطبيقية وأنها شاهدت بالجامعة ما لم تشاهده بالجامعات الأوروبية.