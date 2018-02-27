جمهور حلا الترك يتغزل في جمالها (صورة)
الثلاثاء 27/فبراير/2018 - 07:41 ص
الفجر الفني
شاركت المطربة الشابة حلا الترك، متابعيها عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" صورة جديدة لها، بدت خلالها في إطلالة جديدة تبرز أنوثتها.
واكتفت "الترك"، بنشر الصورة دون التعليق عليها كعادتها، فيما عبر جمهورها عن مدى إعجابهم الشديد بإطلالتها التي اعتبروها مميزة وأنيقة، فيما قام البعض منهم بالتغزل في جمال مطربتهم المفضلة.
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