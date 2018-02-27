watch real madrid vs espanyol live streaming online free

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معلومات عن مباراة ريال مدريد واسبانيول لايف اليوم ريال مدريد Vs اسبانيول، البطولة : الدوري الاسباني، القنوات الناقلة : بي ان سبورت 3، الملعب : ملعب باور 8 (ارضية إسبانيول)، المعلق : علي محمد علي .

موعد مباراة ريال مدريد واسبانيول اون لاين اليوم في تمام العاشرة مساءاً بتوقيت السعودية، والـتاسعة مساءاً بتوقيت مصر .

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