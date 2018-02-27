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يلا شوت|yalla shoot|بث مباشر ريال مدريد واسبانيول|كورة اون لاين|كورة لايف|kora live

الثلاثاء 27/فبراير/2018 - 07:18 ص
يلا شوت|yalla shoot|بث مباشر ريال مدريد واسبانيول|كورة اون لاين|كورة لايف|kora live
ريال مدريد
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الفجر الرياضي
 

يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة يلاشوت مشاهدة مباراة ريال مدريد واسبانيول مباشر اليوم الثلاثاء 27-2-2018 الدوري الإسباني.

 

مشاهدة مباراة برشلونة مباشر ضد جيرونا اليوم الثلاثاء 27-2-2018 الدوري الإسباني، ومشاهدة مباراة ريال مدريد واسبانيول بث مباشر اليوم السبت 24-2-2018 في بطولة الدوري الإسباني.

 

يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد واسبانيول وبث مباشر ريال مدريد واسبانيول كورة ستار لايف ريال مدريد واسبانيول اليوم 27-02-2018 في مسابقة الدوري الاسباني.

 

معلومات عن مباراة ريال مدريد واسبانيول لايف اليوم ريال مدريد Vs اسبانيول، البطولة : الدوري الاسباني، القنوات الناقلة : بي ان سبورت 3، الملعب : ملعب باور 8 (ارضية إسبانيول)، المعلق : علي محمد علي .

 

موعد مباراة ريال مدريد واسبانيول اون لاين اليوم في تمام العاشرة مساءاً بتوقيت السعودية، والـتاسعة مساءاً بتوقيت مصر .

 

كورة لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد واسبانيول مباشر بين ماتش ريال مدريد واسبانيول اليوم 27-02-2018 الدوري الاسباني.

 

شاهد البث المباشر مباراة برشلونة وجيرونا من هنا..

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