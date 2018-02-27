كيم كارداشيان kim kardashian تنشر صورة مثيرة لها عبر "إنستجرام"
الثلاثاء 27/فبراير/2018 - 07:00 ص
الفجر الفني
شاركت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام صورة جديدة لها في أحدث إطلالاتها.
وبدت كارداشيان، مثيرة وجريئة، وهي ترتدي ملابس شفافة، فيما نالت الصور إعجاب متابعي حساب كارداشيان، وقاموا بمشاركته على نطاق واسع.
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