ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

كيم كارداشيان kim kardashian تنشر صورة مثيرة لها عبر "إنستجرام"

الثلاثاء 27/فبراير/2018 - 07:00 ص
كيم كارداشيان kim kardashian تنشر صورة مثيرة لها عبر إنستجرام
كيم كارداشيان
طباعة
الفجر الفني
 

شاركت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام صورة جديدة لها في أحدث إطلالاتها.


وبدت كارداشيان، مثيرة وجريئة، وهي ترتدي ملابس شفافة،  فيما نالت الصور إعجاب متابعي حساب كارداشيان، وقاموا بمشاركته على نطاق واسع.  

I can’t wait for you guys to see this cover shoot! @vogueindia 📷

A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on

المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا كيم كارداشيان فن صورة مثيرة سينما دراما انستجرام الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
من تتوقع أن يحقق أعلى الإيرادات في بداية 2018؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
إسبانيول
-
x
21:00
-
ريال مدريد
جيرونا
-
x
22:30
-
سيلتا فيجو
كأس الإتحاد الآسيوي
الوحدة - سوريا
-
x
14:15
-
ظفار - عمان
الأنصار - لبنان
-
x
15:00
-
الفيصلي - الأردن
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
الزمالك
-
x
20:00
-
طلائع الجيش
كأس الإتحاد الإنجليزي
سوانزي سيتي
-
x
22:05
-
شيفيلد وينزداي
كأس فرنسا
ليزيربيي
-
x
22:05
-
لانس
مباريات دولية ودية - منتخبات
الجزائر - الأولمبي
-
x
19:00
-
فلسطين - أساسي
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
2/27/2018 8:40:03 AM