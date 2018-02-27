حوار| محمد اليماني: الدوري المصري "مهزوز".. الأهلي ملوش منافس وأتمنى نظرة من المسئولين

تم اختباري فى باريس سان جيرمان.. وكنت قريبا من اليوفي

راض بقضاء الله.. وكنت أتمنى الوصول لريال مدريد وبرشلونة

لاعبو الزمالك "أحزاب" ورحلت عن الأبيض بعد رفضي تقليل عقدي

رفضت الإسماعيلي بعدما طلبني "ببلاش"

الدوري المصري "مهزوز".. والأهلي "ملوش" منافس

صلاح محسن مميز.. ولكن لا يستحق 38 مليون جنيها

خط الهجوم فقير من بعد متعب ومروان محسن.. وباسم مرسي بـ"حالات"

طريقة كوبر ستنجح في المونديال

لن أرفض العمل بالإعلام بجانب التدريب.. وأتمنى نظرة من مسئولي اتحاد الكرة





لاعب من طراز رفيع، كان الجميع يرى فيه مستقبل مصر في كرة القدم، وتمثيل مصر في أوروبا، كما هو الحال بالنسبة لنجم الكرة المصرية، أحمد حسام ميدو، نظرا للمستوى المميز الذي قدمه مع منتخب مصر للشباب في مونديال 2001 بالأرجنتين، مع المدرب شوقي غريب، مما جعله محط أنظار الجميع، لكنه كان من بين المواهب التي انتهت في وقت مبكر، فقرر الاعتزال في سن صغيرة، إنه محمد اليماني.

محمد اليماني فتح قلبه في حوار جريء لـ" الفجر الرياضي " على النحو التالي:

كيف بدأت مشوارك؟

أنا من ناشئي الإسماعيلي ثم بعد ذلك احترفت فى بلجيكا وكان عمري حينها 18 عاما، شاهدني أحد الوكلاء وعرض على والدي أن أسافر فرنسا.

بالفعل سافرت وتم اختباري فى باريس سان جيرمان، ولكن الأمور المادية أعاقت انتقالي، ثم بعد ذلك عدت إلى بلجيكا وحققت معهم أرقام جيدة.

ماذا عن الحادث الذي تعرضت له؟

لا أتذكره بالمرة، فقدت الذاكرة ولم أتذكر الأحداث، وعادت لي الذاكرة بعد ثلاثة أشهر من الحادث، ولا أعلم شيئا عن هذه الأيام.

وماذا عن خطوة الزمالك؟

تحدث معي عزمي مجاهد للانضمام إلى الزمالك وبالفعل عدت من بلجيكا، ولكن تفاجئت بعدم قيدي مع الفريق فضلا عن نظام الشللية الذي رأيته مع اللاعبين، فكل لاعب لديه شلة خاصة به، وفى النهاية طلب مني إبراهيم يوسف تقليل عقدي ولكني لم أوافق ورحلت.





وماذا عن عرض اليوفي؟

فى هذه الأثناء أتى لي عرض من اليوفي ولكن الحادثة أثرت على مستواي، وعرقلت انتقالي إلى الفريق الإيطالي.

وماذا عن الالتحاق بالإسماعيلي؟

بعد رحيلي عن الزمالك التحقت بالإسماعيلي ستة أشهر وبعد ذلك طلبوا مني الاستمرار بدون مقابل، وهذا أمر لم أوافق عليه ورحلت.

وماذا عن خطواتك بعد ذلك؟

ذهبت إلى الاتحاد السكندري ثلاثة مواسم، ثم بعدها انتقلت لنادي الشمس وبعدها إلى الدوري الصيني، ومن بعدها سلوفاكيا ثم فنلندا، ثم عدت إلى مصر مع فريق مالية كفر الزيات، وبعدها سافرت مرة أخرى للدوري المالطي، حققت معهم وصيف الدوري وبطولة الكأس ثم اتجهت للتدريب بعد اعتزالي مع وادي دجلة.

هل الحادثة أثرت على مشوارك؟

أنا راض بقضاء الله، بكل تأكيد كنت أتمنى أن انضم لليوفي وأن أصل للريال وبرشلونة، كنت أتمنى أن أصنع تاريخا حافلا.. ولكن راض بقضاء المولى، كنت أتمتع بكرة جيدة و"ريتم" سريع، ولم أعد كذلك بعد الحادثة.





على الرغم من موهبتك.. لكنك لم تحصل على فرصتك مع المنتخب الأول؟

ضمني الجوهري بعد الحادثة ولكني بكل صراحة لم أكن بنفس مستواي المعهود، فلم أستمر مع المنتخب وعدت إلى بلجيكا.

كيف ترى مسابقة الدوري المصري؟

دوري مهزوز، هناك فريق واحد فقط يتمتع بالاستقرار الإداري والمادي وهو الأهلي، ولذلك فليس له منافس، الزمالك يعاني من عدم الاستقرار وأيضا الاسماعيلي ماديا غير مستقر وهذا الفارق بينهم وبين الأهلي.

من اللاعب الذي يتمتع بموهبة اليماني الآن من وجهة نظرك؟

هناك لاعبين كثيرين أفضل مني، صلاح محسن جيد للغاية، ولكنه ما زال أمامه الكثير فهو صغير السن، مع تحفظي على قيمة انتقاله، لأنه لا يوجد لاعب في مصر يستحق مبلغ ال38 مليون جنيها.

أحمد جمعة لاعب المصري أيضا ومحمد صادق الإسماعيلي ومحمد هاني الأهلي.

كيف ترى أزمة المهاجمين في مصر؟

أصبحوا عملة نادرة، من بعد عماد متعب ومروان محسن.





وماذا عن باسم مرسي؟

لاعب بحالات، غير ثابت المستوى، بعدما كان أفضل مهاجم.. الآن لا أعلم ما حدث له، أطالبه بالتركيز فقط فى الملعب ويترك أي شيء آخر.

كيف ترى فرص منتخب مصر بكأس العالم؟

لا يوجد فريق هين بكأس العالم، طالما وصل لهذه المرحلة فهو منتخب كبير.. سنلعب كرة جميلة لان لدينا لاعبين مميزين، علة عكس بطولة إفريقيا فالأداء الإفريقي مختلف، أرى أن طريقة كوبر ستناسب اللعب أمام هذه الفرق بالمونديال.

ماذا عن طموحك؟

أنا الآن مدرب، وأحب الإعلام وإذا أتت لي فرصة سأعمل بالمهنتين معا، مثل ميدو.

رسالة أخيرة تحب أن توجهها؟

أتمنى أن يهتم بي مسئولي الجبلاية، أتمنى أن أحصل على فرصة مع المنتخبات مثل وائل رياض وشوقي، أتمني لهما كل خير وسعيد بما وصلا له، ولكني أطمح فى الفرصة أيضا.