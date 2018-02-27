المغني إد شيران Ed Sheeran الأفضل من حيث المبيعات العالمية في 2017

اختار الاتحاد الدولي لصناعة الفونوغرامات المغني وكاتب الأغاني البريطاني إد شيران كأفضل فنان في 2017 من حيث المبيعات بفضل ألبومه (ديفايد) وأغنيتيه (شيب أوف يو) و(بيرفكت).

وقال الاتحاد يوم الاثنين إن الألبوم (ديفايد) الذي صدر في مارس آذار 2017 بيعت منه ملايين النسخ في 36 دولة.





وأضاف أن أغنية (شيب أوف يو) كانت أيضا الأفضل مبيعا على مستوى العالم لعام 2017 وبيعت منها ملايين النسخ في 32 دولة.





وذكر الاتحاد أن هذه هي المرة الأولى التي يحصل فيها فنان على لقبي أفضل ألبوم وأفضل أغنية من حيث المبيعات في عام.





وذاع صيت شيران (27 عاما) في إنجلترا في عامي 2009 و2010 بعد أن نشر أعماله الموسيقية على الإنترنت.





وحصل مغني الراب الكندي دريك وألبومه ”مور لايف“ على المرتبة الثانية على قائمة أعلى المبيعات العالمية في 2017. وقال الاتحاد الدولي لصناعة الفونوغرامات إن الألبوم ”ريبيوتيشن“ لتيلور سويفت حل ثالثا برغم أنه لم يصدر إلا في نوفمبر تشرين الثاني 2017.