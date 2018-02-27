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حمدي الميرغني يلتقط سيلفي مع تامر حسني.. والجمهور: "قديمة بس حلوة" (صورة)

الثلاثاء 27/فبراير/2018 - 05:55 ص
حمدي الميرغني يلتقط سيلفي مع تامر حسني.. والجمهور: قديمة بس حلوة (صورة)
حمدي الميرغني
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الفجر الفني
 

شارك الفنان الشاب حمدي الميرغني نجم مسرح مصر، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام" صورة سيلفي مع المطرب تامر حسني.

ونالت الصورة إعجاب جمهور كلا الفنانين وقاموا بمشاركتها على نطاق واسع، فيما علق أحدهم على الصورة قائلًا: "قديمة بس حلوة".


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