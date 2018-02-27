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حوار| لاعب الزمالك المعار إلى نادي مصر: جماهير القلعة البيضاء هي الأعظم.. وهذه رسالتي لـ"مرتضى"

الثلاثاء 27/فبراير/2018 - 06:14 ص
حوار| لاعب الزمالك المعار إلى نادي مصر: جماهير القلعة البيضاء هي الأعظم.. وهذه رسالتي لـمرتضى
محمود حسن
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مريم عبدالحكيم
 

بسؤاله عن طموحاته، أشار إلى رغبته في الاحتراف والتحليق في سماء الخارج، ليعود ويؤكد أن القلعة البيضاء التي شهدت مهد علاقته بالمستديرة هي شغله الشاغل وأن العودة لميت عقبة هي ما يسعى إليها، لتكون أول عبارات اللاعب محمود حسن ناشئ الزمالك السابق والمعار إلى نادي مصر في حواره الخاص لـ"الفجر الرياضي": "أحلم بالعودة إلى بيتي من جديد".

 

محمود حسن ناشئ الزمالك السابق يفتح قلبه لـ"الفجر الرياضي" على النحو التالي:

 

بدايةً.. هل ترددت قبل الانتقال إلى نادي مصر؟

لم أتردد فهو نادي محترم للغاية والمنظومة بأكملها سواء الجهاز الفني أو الإدارة كلها منظومة تساعد على النجاح.

 

ماذا عن بداياتك مع كرة القدم؟

كنتُ في الخامسة من عمري وبدأتُ في القلعة البيضاء التي أعدها بيتي وأحلم بالعودة إليه من جديد.

 

حدثنا عن أصحاب الفضل في مشوارك حتى الآن؟

الفضل لله عز وجل ولوالدي ووالدتي وإخوتي فأهلي بعد الله سبحانه وتعالي لهم الدور الأكبر ويدعموني بشكل مستمر وكذلك أحمد مرتضى فهو بمثابة أخ أكبر بالنسبة لي وهو محترم للغاية.

 

بالانتقال لموقف الفريق الأول الحالي.. كيف ترى النتائج الأخيرة؟

لاعبو الفريق الأول جيدون للغاية والكابتن إيهاب جلال المدير الفني أكثر من رائع وأنا واثق من أن التوفيق سيكون حليفهم.

 

ماذا عن رسالتك للجماهير؟

هم أعظم جمهور في الكوكب بأسره أقول لهم أن يصبروا لأن اللاعبين جيدين بالفعل والمسألة من وجهة نظري تتعلق بالتوقيت وحسب وهم قادرون على إحداث الفارق كونهم قدر المسؤلية.

 

ختاما.. من هو مثلك الأعلى في المستديرة؟

عالمياً الدون البرتغالي رونالدو وفي مصر العندليب الكابتن عبد الحليم علي.

 

المزيد عن: نادي مصر مصر محمود حسن رياضة القلعة البيضاء الأخبار الرياضية أخبار الرياضة أحمد مرتضى منصور
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