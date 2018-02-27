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تشكيل الزمالك المتوقع أمام طلائع الجيش

الثلاثاء 27/فبراير/2018 - 06:09 ص
تشكيل الزمالك المتوقع أمام طلائع الجيش
الزمالك
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هاني عصام
 

استقر الجهاز الفني للزمالك، بقيادة المدرب إيهاب جلال، على التشكيل الذي سيدفع به في مواجهة طلائع الجيش، في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري العام.

 

ومن المتوقع أن يبدأ جلال المباراة بتشكيل مكون من:

 

حارس المرمى: أحمد الشناوي

 

خط الدفاع: حازم إمام - محمد عبد الغني – محمود حمدي الونش - حمدي النقاز

 

خط الوسط: معروف يوسف – محمود عبد العزيز – طارق حامد – عماد فتحي – محمد عنتر

 

خط الهجوم: كاسونجو

 

المزيد عن: طلائع الجيش رياضة تشكيل الزمالك الجولة السابعة والعشرين الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
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