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ماذا ينتظر تشيلسي في مارس؟.. مباريات مرتقبة وموقعة "الكامب نو" في المقدمة

الثلاثاء 27/فبراير/2018 - 05:59 ص
ماذا ينتظر تشيلسي في مارس؟.. مباريات مرتقبة وموقعة الكامب نو في المقدمة
تشيلسي
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ريهام عبد المحسن
 

يترقب عشاق تشيلسي، مباريات فريقهم مطلع الشهر المقبل الذي سيخوض مباريات قوية، سواء كانت في الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا.

 

وعانى البلوز هذا الشهر من تذبذب في نتائجه خاصة في البريميرليج، كان آخرها الخسارة من مانشستر يونايتد بهدف مقابل هدفين.

 

ويرصد "الفجر الرياضي" مواجهات تشيلسي في شهر مارس المقبل:

 

* الدوري الإنجليزي:

 

- الأحد 4 مارس 2018:

مانشستر سيتي وتشيلسي الساعة 6 مساءًا

 

- السبت 10 مارس 2018:

تشيلسي وكريستال بالاس الساعة 7 ونصف مساءًا

 

- السبت 17 مارس 2018:

بيرنلي وتشيلسي الساعة 2 ظهرًا

 

* دوري أبطال أوروبا:

 

- 14 مارس 2018:

برشلونة وتشيلسي الساعة 10 إلا ربع مساءًا

 

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