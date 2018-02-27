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سويلم: زيارة "الخطيب" لمحافظة القاهرة قربت وجهات النظر بين الطرفين

الثلاثاء 27/فبراير/2018 - 05:50 ص
سويلم: زيارة الخطيب لمحافظة القاهرة قربت وجهات النظر بين الطرفين
محمود الخطيب
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أحمد عصام
 

أكد محمد سويلم مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة، أن زيارة محمود الخطيب للمحافظة قربت وجهات النظر بين الطرفين.

 

وقال سويلم في مداخلة هاتفية لبرنامج "مع شوبير" الذي يذاع عبر فضائية صدى البلد: "المديرية حلقة الوصل بين الأهلي والمحافظة، والبروتوكول الأخير يعم بالفائدة على كل أندية القاهرة، والأهلي قدم تصميم عالمي لبوابة فرعه بالجزيرة ستدر عليه عائد كبير".

 

وتابع: "كل أعمال التطوير التي وعد بها مجلس الأهلي ستجد مساندة من المحافظة، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة تتولى أعمال تطوير فروع الأهلي".

 

المزيد عن: وزارة الشباب الرياضة محافظة القاهرة رياضة القاهرة الأخبار الرياضية أخبار الرياضة أحمد سويلم
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