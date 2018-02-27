دوا ليبا بالحجاب الإسلامي وملابس محتشمة داخل مسجد في أبوظبي (صور)





خطفت البريطانية دوا ليبا Dua Lipa الأنظار بشدة خلال زيارتها لإمارة أبوظبي عاصمة الإمارات، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورها وهي تتحرك داخل أحد المساجد وهي ترتدي ملابس محتشمة وحجاباً إسلامياً.

وقد حرصت دوا ليبا على التجول داخل أبوظبي بعد أن أنهت حفلها الجماهيري الناجح، فقامت مؤخراً بزيارة مسجد الشيخ زايد، حيث ارتدت حجاباً طويلاً باللون الأبيض، ونسقته مع إطلالة محتشمة بعباية خليجية باللون الأحمر القاني ومزينة من الأمام بتطريزات ونقوش عربية باللون الأبيض.





صور دوا ليبا لاقت استحسان جمهورها العربي بشدة، خاصة وأنها اعتمدت إطلالة محتشمة تتناقض مع ستايلها المعروف بالملابس الكاشفة، وذلك احتراماً لجمهورها العربي وكونها تزور مكاناً مقدساً للمسلمين.



وكانت دوا ليبا البالغة من العمر 22 عاماً فقط، قد فازت مؤخراً بجائزة "أفضل فنانة صاعدة" في حفل BRIT Awards للجوائز الموسيقية في دورته الـ 38 في العاصمة البريطانية لندن.



