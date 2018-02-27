6 مواجهات نارية تنتظر مانشستر سيتي في مارس.. تعرف عليها

يستعد مانشستر سيتي متصدر جدول الدوري الإنجليزي هذا الموسم حتى الآن، لخوض مباريات شهر مارس سواء كانت في الدوري أو دوري أبطال أوروبا.

بعد خروجه من كأس الاتحاد الإنجليزي، يسعى السيتزنز للتتويج ببطولتي الدوري ودوري أبطال أوروبا، حيث سيخوض مبارياته بمعنويات مرتفعة تحديدًا بعد تتويجه بكأس رابطة المحترفين على حساب آرسنال.

ويرصد الفجر الرياضي مباريات السيتزنز في مارس سواء في البريميرليج أو دوري أبطال أوروبا..

* الدوري الإنجليزي:

- الخميس 1 مارس 2018 :

آرسنال ومانشستر سيتي الساعة 10 إلا ربع مساءًا

- الأحد 4 مارس 2018 :

مانشستر سيتي وتشيلسي الساعة 6 مساءًا

- الإثنين 12 مارس 2018 :

ستوك سيتي ومانشستر سيتي الساعة 10 مساءًا

- الأحد 18 مارس 2018:

مانشستر سيتي وبرايتون الساعة 2 ظهرًا

- السبت 31 مارس 2018 :

إيفرتون ومانشستر سيتي الساعة 6 ونصف مساءًا

* دوري أبطال أوروبا:

- 7 مارس 2018 :

بازل ومانشستر سيتي الساعة 10 إلا ربع مساءًا