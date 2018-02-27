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"إهمال مياه الشرب".. تركوا بيارة صرف دون غطاء بالمنوفية فأغلقها الأهالي بـ"الردم"

الثلاثاء 27/فبراير/2018 - 05:16 ص
إهمال مياه الشرب.. تركوا بيارة صرف دون غطاء بالمنوفية فأغلقها الأهالي بـالردم
بيارة صرف
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أحمد الباهى
 
واصلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، مسلسل الإهمال دون إكتراث بشكاوى وأعباء المواطنين، حيث أهملت عشرات الطلبات من الأهالي لتغطية بيارة صرف صحي أمام الوحدة الصحية بقرية قويسنا البلد مركز قويسنا في محافظة المنوفية.

ونتيجة لتجاهل الشركة لشكاوى ومطالب المواطنين، قرروا حل المشكلة بأنفسهم، منعًا لمصرع أحد أبنائهم داخل تلك البيارة المميتة، إذ قاموا بردمها عن بكرة أبيها، بما يحقق خسائر جديدة على الدولة.

من جانبها، استنكرت الجمعية المصرية لحقوق الإنسان، ما تقترفه شركة المياة بالمنوفية، من أزمات واحدة تلو الآخرى، مُطالبة المسؤولين في الدولة، بالتحقيق في تلك الوقائع، لعقاب كل مُقصر مهما كان موقعه أو منصبه.
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