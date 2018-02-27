تردد قناة ارينا سبورت Arena Sport الرياضية 2018| الناقلة لجميع البطولات القارية ودوري أبطال أوروبا

تردد قنوات ارينا سبورت Arena Sport ، يتابع عشاق الساحرة المستديرة عشاق كرة القدم المصرية القنوات الرياضية المصرية والعربية وأيضا القنوات الاوربية الناقلة للدوريات الاوربية مثل الدورى الاسبانى والدورى الانجليزى وأيضا دورى أبطال أفريقيا وغيرها من الدوريات التى يشارك فيه عدد من اللاعبين المصريين المحترفين بالخارج كالنجم والمصري محمد صلاح المحترف فى صفوف نادى روما الايطالى وايضا نجم الاهلى رمضان صبحى وغيرهم من اللاعبين الموهوبين، حيث يسعى الجماهير المصرية وغيرها متابعة القنوات المجانية الناقلة لتلك الدوريات والتى عليها حقوق بث حصرية لقنوات الجزيرة الرياضية فقط فى الشرق الأوسط وبعض الدول الاخرى، ولكن نجد ان هناك عدد من الدول يتم نقل تلك الدوريات عبر قنواتها المباشرة دون تشفير او فرض رسوم على مشاهدتها.

تردد قنوات ارينا سبورت Arena Sport

ومن أهم القنوات التى تعلن عن نقل عدد من الدوريات الاوروبية الكبرى من غير تشفير عن طريق الشيرنج هى قنوات ارينا سبورت Arena Sport ، وتتكون باقة قنوات ارينا سبورت Arena Sport من عدد باقة كاملة يمكن استقبالها فى مصر ودول شمال افيقيا بطريقة سهلة عن طريق اطباق استقبال 100 سم كما ان الباقات تعمل عن طريق الشيرنج بثبات على معظم السيرفرات وكما تتميز بجودة عالية بنظام HD.

البطولات المنقولة على قنوات ارينا سبورت

كما تعلن قنوات ارينا سبورت Arena Sport ، عبر شاشاتها على نقلها لعدة دوريات الدرجة الاولى بالدورى الفرنسى وايضا الدورى الانجليزى والبرازيلى والدورى الارجنتينى الى الدورى الصربى والكرواتى وتقوم باعلان عن نقل دورى الاوربى ودورى الابطال وبطولة كوبا امريكا للأندية.

تردد قنوات ارينا سبورت Arena Sport

ويبحث الكثير من الجماهير المصرية والعربية والافريقية البحث عن القنوات المجانية الناقلة للعديد من الدوريات المجانية نظرا لارتفاع أسعار الاشتراكات خلال الفترة الأخيرة، فنستعرض سويار طرق استقبال تردد قنوات ارينا سبورت Arena Sport ، والتى تتكون من باقة قنوات ارينا سبورت من ستة قنوات كرواتية وايضا خمس قنوات صربية وقناة بوسنية وايضا قناة سلوفاكية.

قنوات أرينا سبورت الكرواتية:

وتنقل قنوات ارينا سبورت الكرواتية على القمر الصناعي يوتلسات 16 – Eutelsat 16 على الموقع المداري 16 درجة شرق، وهو ملاصق للقمر الأوروبي هوتبيرد وسهل الاستقبال حيث تشمل تغطيته مصر وشمال أفريقيا، وتبث القنوات الكرواتية بنظام فائق الجودة HD.

القمر الصناعي: Eutelsat 16A @ 16° East .

التردد: 11678 – H 30000 .

التردد: 11595 – H 30000

التردد: 11512 – H 30000

قنوات أرينا سبورت الصربية:

تبث قنوات أرينا سبورت الصربية على القمر الصناعي هيلاس سات – Hellas Sat على الموقع المداري 39 درجة شرق، وهو أيضا سهل الإستقبال بأطباق صغيرة والقنوات تعمل بثبات على الشيرنج وتبث بالنظام العادي.

القمر الصناعي: Hellas Sat 2 @ 39° East .

الترددات: 11135 V والترميز 30000 .

وبالفعل والمتابعة لكافة القنوات الخاصبة بقنوات ارينا سبورت Arena Sport تم إذاعة كافة المباريات الخاصة بالنادى الاهلي بالبطولة الافريقية وأيضا مباريات المنتخب الوطنى المصري