طالب بجامعة المنوفية يتفاجأ بـ"دودة" في وجبته بالمدينة الجامعية (صور)

تقدم الدكتور عادل مبارك نائب رئيس جامعة المنوفية لشؤون التعليم والطلاب، أمس الثالثة عصرًا، بمذكرة تفصيلية بشأن شكوى أحد الطلاب من وجود دودة بوجبة بالمدينة الجامعية، للدكتور «معوض الخولي» رئيس الجامعة، والذي أحالها فورًا للشؤون القانونية واستدعى مدير عام الشؤون القانونية، لسرعة عمل التحقيق اللازم حول صحة هذه الواقعة.



كما تم تشكيل لجنة قانونية وأخرى فنية من كليات الزراعة والاقتصاد المنزلي والطب البيطري، والتي انتقلت على الفور للمدينة الجامعية محل الواقعة، للتحقيق في الأمر واستجلاء حقيقته، حيث تم استدعاء الطلاب لأخذ أقوالهم، وإجراء تحقيق مستفيض مع كافة المسؤولين بالمدن الجامعية لاستجلاء حقيقة المشكلة، وتحديد المسؤوليات وأوجه القصور من قبل كافة العاملين بهذا القطاع الهام والحيوي، ومحاسبة المقصرين في هذا الشأن.



وقد بدأ التحقيق في تمام الرابعة والنصف عصرًا أمس الأحد وحتى وقت متأخر من مساء نفس اليوم، واستكمل اليوم، الاثنين ٢٦ فبراير ٢٠١٨، حيث انتهى التحقيق إلى استبعاد مدير عام المدن الجامعية من منصبه وتوقيع عقوبة اللوم عليه، ومخاطبة وزير التعليم العالي لاتخاذ ما يراه مناسبًا بشأن استمراره في وظيفته من عدمه، وإنهاء ندب مدير مطعم المدينة الجامعية وخصم 20 يومًا من مرتبه، ومجازاة مدير إدارة التغذية بخصم 10 أيام من مرتبه، وخصم 30 يومًا من مرتبات أعضاء لجنة فرز الخضار المورد للمدن الجامعية، وخصم 15 يومًا من مرتبات مشرفي التغذية، وخصم 15 يومًا من مرتب أخصائي الإسكان.



وقد أوضح رئيس الجامعة أنه تم تشكيل لجنة فنية من أساتذة كليات الزراعة والاقتصاد المنزلي والطب البيطري، لمراجعة دائرة المتابعة والتقييم، للإشراف على فرز الخضروات والمواد الغذائية الموردة للمدينة الجامعية، والتأكد من مصدر هذا التلوث الذي حدث.



كما عرض رئيس الجامعة أبعاد القضية تفصيلًا بجلسة مجلس الجامعة اليوم، مستعرضًا ما انتهى إليه نتيجة التحقيق، وأكد على ضرورة التواصل المباشر والفعال مع أبنائنا الطلاب، وتطبيق كافة الضوابط التي تضمن حسن انتظامهم في العملية التعليمية، وفور انتهاء جلسة مجلس الجامعة في الثالثة عصرًا، انتقل أعضاء مجلس الجامعة لمشاركة الطلاب في تناول وجبة الغذاء بمطعم المدينة الجامعية الذي حدث فيه أوجه القصور، حيث تناقش رئيس الجامعة والسادة النواب وبقية أعضاء المجلس مع الطلاب في كافة القضايا التي تتعلق بإقامتهم وجودة الوجبات الغذائية المقدمة إليهم.



هذا وقد وعد الدكتور معوض الخولي، أبنائه الطلاب بتذليل كافة الصعاب وتقديم كافة الحلول الفورية للمشكلات التي قد تواجههم أثناء إقامتهم بالمدن الجامعية.



وأكد مجلس جامعة المنوفية، أنه في الوقت الذي يبذل فيه كافة طاقاته وجهده لتقديم أفضل الخدمات لأبنائه الطلاب في كافة القطاعات، ويثمن الجهود المضنية والعريضة التي تقدم من كافة الأساتذة والعاملين لخدمة أبنائنا الطلاب، ولكنه في الوقت نفسه لن يتهاون مع أي تقصير يصدر من أي فرد أو أفراد تجاه أبنائنا الطلاب، حيث ستكون المحاسبة بكل شدة وحزم.