أحلام تستعين بجنات لإيصال رسالتها لملك المغرب (فيديو)





استعانات المطربة الإماراتية أحلام بأنشودة يا إلهي التي أهدتها المطربة جنات في وقت ماضي لملك المغرب محمد السادس، تعبيرًا منها عن أملها في أن يتم الله تعالى شفائه إثر تعرضه لأزمة صحية.





وعلقت أحلام على الفيديو قائلة:" اللهم رب الناس اذهب البأس اشفه أنت الشافي لا شفاء إلا شفائك شفاءً لا يغادر سقمًا شفاءً لايغادر سقما،، أمين نحبك من حب أبونا زايد رحمة الله عليه لكم ربي يحميكم ويشفيكم".



