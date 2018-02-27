تردد قناة بي ان سبورت Bein Sports الرياضية مجاناً والمشفرة .. الناقلة لجميع البطولات القارية ودوري أبطال أوروبا

تردد قناة بي ان سبورت وهي من أهم القنوات الرياضية ذات المحتوى المتميز، وتنقسم لصنفين، قنوات مجانية وقنوات مشفرة، وتختص القناة المجانية، بي ان سبورت الإخبارية، بآخر أخبار الرياضة وأخبار الفرق المشاركة بالبطولات الحالية وأخبار الفرق وكذلك اللاعبين، ولها اهتمام واسع في جميع أنحاء العالم.

ومن قنوات بي ان سبورت أيضا القنوات المشفرة، والتي تقوم ببث مباشر للمباريات على الهواء مباشرة، المباريات العالمية ذات المشاهدة العالية، ولمتابعتها تحتاج لاشتراك شهري وجهاز استقبال للمباريات لتتمكن من الاستمتاع بالمباريات والبطولات العالمية.