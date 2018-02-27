شرطة دبي: نجمة بوليوود سريديفي غرقت في مغطسها بعد أن فقدت الوعي

قالت شرطة دبي بعد فحص جثمان الممثلة الهندية سريديفي كابور إنها توفيت غرقا في مغطس غرفتها بالفندق الذي كانت تنزل فيه.

وذكرت تقارير إعلامية يوم الأحد أن الممثلة الشهيرة سريديفي التي تعد من أوائل نجمات بوليوود توفيت عن عمر 54 عاما بعد إصابتها بسكتة قلبية.





وقالت شرطة دبي في حسابها على تويتر إن ”تقرير الطب الشرعي أظهر أن وفاة الممثلة الهندية سريديفي كابور جاءت نتيجة لغرقها في حمام غرفتها الفندقية عقب فقدانها الوعي“.





وامتدت مسيرة سريديفي الفنية خمسة عقود وشاركت في 300 فيلم وحصلت في عام 2013 على وسام بادما شري رابع أعلى وسام مدني في الهند.





ولدت سريديفي، واسمها الحقيقي شري أما يانجر أيابان، في ولاية تاميل نادو بجنوب الهند. وبدأت التمثيل وهي في سن الرابعة وظهرت في عدد من الأفلام بلغة التاميل في الستينات والسبعينات لتترك الدراسة في نهاية المطاف حتى تتفرغ للعمل في السينما.





ومثلت سريديفي بلغات متعددة من بينها التاميلية وقدمت أدوارا إلى جانب نجوم كبار مثل كمال حسن وراجينيكانث.