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سفير ليتوانيا الجديد يحتفل بالعيد الوطني لبلاده بحضور رجال السلك الدبلوماسي (صور)

الثلاثاء 27/فبراير/2018 - 03:44 ص
سفير ليتوانيا الجديد يحتفل بالعيد الوطني لبلاده بحضور رجال السلك الدبلوماسي (صور)
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عبدالحافظ حمدي
 

قال أرفيداس داونور افيتشوس سفير ليتوانيا بالقاهرة، إن بلاده تسعى إلى تعزيز العلاقات مع مصر التى تعد قوة إقليمية ودولة هامة فى منطقة الشرق الأوسط فى ضوء سياساتها المتطلعة نحو الانفتاح على العالم فى أعقاب الاستقلال عن الاتحاد السوفيتى عام 1990 وعدم اقتصارها على توطيد علاقتها مع الدول المجاورة وذلك خلال حفل الاستقلال الذى أقامة في أحد فنادق القاهرة بمناسبة احتفال بلادة بالعيد الوطني بحضور وزيرة السياحة المصرية رانيا المشاط.


وبحضور سفراء امريكا والارجنتين وكازاخستان والفلبين المانيا وبحضور عدد من الشخصيات العامة منهم سيدة المجتمع دكتورة عواطف سراج الدين ودكتورةمنى زكى وزوجها الفنان التشكيلى دفريد فاضل ورجل الاعمال المهندس جلال الغر ورجل الأعمال هانى فاروق وماجدة برسوم وجراح التجميل الشهير دعمر مبروك الأستاذ بكلية طب عين شمس ومستر روجية شقال من سفارة فرسان مالطة والمستشار راندو بطرس.


سفير ليتوانيا الجديد يحتفل بالعيد الوطني لبلاده بحضور رجال السلك الدبلوماسي (صور)
سفير ليتوانيا الجديد يحتفل بالعيد الوطني لبلاده بحضور رجال السلك الدبلوماسي (صور)
سفير ليتوانيا الجديد يحتفل بالعيد الوطني لبلاده بحضور رجال السلك الدبلوماسي (صور)
سفير ليتوانيا الجديد يحتفل بالعيد الوطني لبلاده بحضور رجال السلك الدبلوماسي (صور)
سفير ليتوانيا الجديد يحتفل بالعيد الوطني لبلاده بحضور رجال السلك الدبلوماسي (صور)
سفير ليتوانيا الجديد يحتفل بالعيد الوطني لبلاده بحضور رجال السلك الدبلوماسي (صور)
سفير ليتوانيا الجديد يحتفل بالعيد الوطني لبلاده بحضور رجال السلك الدبلوماسي (صور)
سفير ليتوانيا الجديد يحتفل بالعيد الوطني لبلاده بحضور رجال السلك الدبلوماسي (صور)
سفير ليتوانيا الجديد يحتفل بالعيد الوطني لبلاده بحضور رجال السلك الدبلوماسي (صور)
سفير ليتوانيا الجديد يحتفل بالعيد الوطني لبلاده بحضور رجال السلك الدبلوماسي (صور)
سفير ليتوانيا الجديد يحتفل بالعيد الوطني لبلاده بحضور رجال السلك الدبلوماسي (صور)
سفير ليتوانيا الجديد يحتفل بالعيد الوطني لبلاده بحضور رجال السلك الدبلوماسي (صور)
سفير ليتوانيا الجديد يحتفل بالعيد الوطني لبلاده بحضور رجال السلك الدبلوماسي (صور)
سفير ليتوانيا الجديد يحتفل بالعيد الوطني لبلاده بحضور رجال السلك الدبلوماسي (صور)
سفير ليتوانيا الجديد يحتفل بالعيد الوطني لبلاده بحضور رجال السلك الدبلوماسي (صور)
سفير ليتوانيا الجديد يحتفل بالعيد الوطني لبلاده بحضور رجال السلك الدبلوماسي (صور)
سفير ليتوانيا الجديد يحتفل بالعيد الوطني لبلاده بحضور رجال السلك الدبلوماسي (صور)
سفير ليتوانيا الجديد يحتفل بالعيد الوطني لبلاده بحضور رجال السلك الدبلوماسي (صور)
سفير ليتوانيا الجديد يحتفل بالعيد الوطني لبلاده بحضور رجال السلك الدبلوماسي (صور)
سفير ليتوانيا الجديد يحتفل بالعيد الوطني لبلاده بحضور رجال السلك الدبلوماسي (صور)
سفير ليتوانيا الجديد يحتفل بالعيد الوطني لبلاده بحضور رجال السلك الدبلوماسي (صور)
سفير ليتوانيا الجديد يحتفل بالعيد الوطني لبلاده بحضور رجال السلك الدبلوماسي (صور)
سفير ليتوانيا الجديد يحتفل بالعيد الوطني لبلاده بحضور رجال السلك الدبلوماسي (صور)
سفير ليتوانيا الجديد يحتفل بالعيد الوطني لبلاده بحضور رجال السلك الدبلوماسي (صور)
سفير ليتوانيا الجديد يحتفل بالعيد الوطني لبلاده بحضور رجال السلك الدبلوماسي (صور)
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