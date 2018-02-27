ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

موعد مباراة الأهلي والداخلية بتوقيت القاهرة

الثلاثاء 27/فبراير/2018 - 03:57 ص
موعد مباراة الأهلي والداخلية بتوقيت القاهرة
الأهلي
طباعة
 

يلتقي الداخلية، مع منافسه فريق الأهلي، غدا الأربعاء 28-2-2018، في تمام الساعة 6 مساءً على ستاد بتروسبورت، في إطار منافسات الجولة ال27 من الدوري المصري الممتاز.

 

وأعلنت عدة قنوات عن إذاعة هذا اللقاء وهم:-

 

- قناة أون سبورت

 

- قناة دي أم ي الرياضية

 

- النايل سبورت الرياضية

 

ويحتل فريق الأهلي صدارة ترتيب الدوري برصيد 69 نقطة، بينما يحل فريق الداخلية في المركز الثاني عشر برصيد 30 نقطة.

 

المزيد عن: موعد مباراة رياضة الدوري الداخلية الأهلي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
برأيك من هو أبرز لاعب يستحق التواجد بالمنتخب الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
إسبانيول
-
x
21:00
-
ريال مدريد
جيرونا
-
x
22:30
-
سيلتا فيجو
كأس الإتحاد الآسيوي
الوحدة - سوريا
-
x
14:15
-
ظفار - عمان
الأنصار - لبنان
-
x
15:00
-
الفيصلي - الأردن
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
الزمالك
-
x
20:00
-
طلائع الجيش
كأس الإتحاد الإنجليزي
سوانزي سيتي
-
x
22:05
-
شيفيلد وينزداي
كأس فرنسا
ليزيربيي
-
x
22:05
-
لانس
مباريات دولية ودية - منتخبات
الجزائر - الأولمبي
-
x
19:00
-
فلسطين - أساسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
2/27/2018 8:40:16 AM