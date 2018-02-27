موعد مباراة الأهلي والداخلية بتوقيت القاهرة

يلتقي الداخلية، مع منافسه فريق الأهلي، غدا الأربعاء 28-2-2018، في تمام الساعة 6 مساءً على ستاد بتروسبورت، في إطار منافسات الجولة ال27 من الدوري المصري الممتاز.

وأعلنت عدة قنوات عن إذاعة هذا اللقاء وهم:-

- قناة أون سبورت

- قناة دي أم ي الرياضية

- النايل سبورت الرياضية

ويحتل فريق الأهلي صدارة ترتيب الدوري برصيد 69 نقطة، بينما يحل فريق الداخلية في المركز الثاني عشر برصيد 30 نقطة.