موعد مباراة الأهلي والداخلية بتوقيت القاهرة
الثلاثاء 27/فبراير/2018 - 03:57 ص
يلتقي الداخلية، مع منافسه فريق الأهلي، غدا الأربعاء 28-2-2018، في تمام الساعة 6 مساءً على ستاد بتروسبورت، في إطار منافسات الجولة ال27 من الدوري المصري الممتاز.
وأعلنت عدة قنوات عن إذاعة هذا اللقاء وهم:-
- قناة أون سبورت
- قناة دي أم ي الرياضية
- النايل سبورت الرياضية
ويحتل فريق الأهلي صدارة ترتيب الدوري برصيد
69 نقطة، بينما يحل فريق الداخلية في المركز الثاني عشر برصيد 30 نقطة.
المزيد عن: موعد مباراة رياضة الدوري الداخلية الأهلي