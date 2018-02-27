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اليوم.. الحكم على شيرين عبد الوهاب في واقعة "البلهارسيا"

الثلاثاء 27/فبراير/2018 - 03:37 ص
اليوم.. الحكم على شيرين عبد الوهاب في واقعة البلهارسيا
شيرين عبد الوهاب
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الفجر الفني
 

تصدر محكمة جنح المقطم اليوم الثلاثاء حكمها على المطربة شيرين عبد الوهاب بتهمة الإساءة لمصر في واقعة "البلهارسيا". 

يذكر أن المحامي هانى جاد، أقام جنحة مباشرة، اختصم فيها شيرين، مشيرًا إلى أنها في إحدى حفلاتها طلبت إحدى الحضور سماع أغنية "ماشربتش من نيلها"، فردت المطربة: "هيجيلك بلهارسيا".

وطالب مقيم الدعوى بتطبيق نص المادة 102 والتى تنص على "يعاقب بالحبس وبالغرامة كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو بث دعايات مثيرة، كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن. 
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