لهذا السبب.. إسرائيل تنشر ملايين الذباب حول غزة

كل أسبوع، تنشر إسرائيل 33 مليون ذبابة من الطائرات على الحقول والأراضي الزراعية حول غزة.





كل أسبوع، يتم نشر 33 مليون ذبابة من الطائرات في الحقول والأراضي الزراعية المحيطة بغزة كجزء من مشروع وزارة الزراعة الإسرائيلية “الفريد من نوعه”، حسبما نشرت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية.





ووفقًا للصحيفة، تقلع الطائرات محملة بملايين من ذكور الذباب في ذروة نضجها الجنسي، لتلقي بها في الحقول في محاولة لطرد طبيعي لذبابة فاكهة البحر المتوسط، واحدة من أخطر الآفات الزراعية التي تصيب ثمار الفاكهة في العالم.





وتطير الذكور “المعقمة” مع الإناث التي تصيب المحاصيل، ما يمنع خلق جيل جديد من ذباب الفاكهة، وتعرف هذه العملية بـ”تقنية الحشرات العقيمة”، وهي طريقة لمكافحة الآفات صديقة للبيئة دون استخدام كيماويات.





ويُنفذ المشروع الابتكاري من قبل “bio-bee”، واحدة من الشركات العالمية الرائدة في مجال إدارة الآفات بيولوجيا، والواقعة في كيبوتس سدي إلياهو في شمال إسرائيل.





وكجزء من عملية نضوج الذكور من الذباب، تعقم في منشأة مشعة، وعندما تتناثر في الهواء تتعرض لدرجة الحرارة المحيطة وتكون على استعداد للتزاوج مع الإناث، والتي تفضلها عن ذكور ذباب الفاكهة في الحقول.





وتنتشر ذكور الذباب على مساحة حوالي 35 دونم (الدونم يعادل ألف متر مربع في فلسطين) من الحقول والبساتين بالقرب من حدود غزة.





ووفقًا للتقديرات، هذا المشروع يمنع استخدام 33 ألف لتر من مبيدات الآفات الكميائية، التي يضطر الفلاحون لرشها على الأرض بالقرب من المدن والسكان، لمكافحة الآفات بشكل اصطناعي.