"المالية": نناقش مع صندوق النقد الإصلاحات الهيكلية لزيادة النمو الاقتصادي
الثلاثاء 27/فبراير/2018 - 03:47 ص
أمنية فوزي
أوضح الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، أن معظم قوانين الإصلاح الاقتصادي تمت مناقشتها قبل التقدم للحصول على قرض صندوق النقد الدولي.
وتابع "الجارحي"، خلال حواره مع فضائية "dmc": "نناقش مع صندوق النقد الدولي الإصلاحات الهيكلية لتسهيل الاستثمار وزيادة النمو الاقتصادي".
وتابع "الجارحي"، خلال حواره مع فضائية "dmc": "نناقش مع صندوق النقد الدولي الإصلاحات الهيكلية لتسهيل الاستثمار وزيادة النمو الاقتصادي".