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"المالية": نناقش مع صندوق النقد الإصلاحات الهيكلية لزيادة النمو الاقتصادي

الثلاثاء 27/فبراير/2018 - 03:47 ص
المالية: نناقش مع صندوق النقد الإصلاحات الهيكلية لزيادة النمو الاقتصادي
الدكتور عمرو الجارحي
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أمنية فوزي
 
أوضح الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، أن معظم قوانين الإصلاح الاقتصادي تمت مناقشتها قبل التقدم للحصول على قرض صندوق النقد الدولي.

وتابع "الجارحي"، خلال حواره مع فضائية "dmc": "نناقش مع صندوق النقد الدولي الإصلاحات الهيكلية لتسهيل الاستثمار وزيادة النمو الاقتصادي".

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