"المالية": نناقش مع صندوق النقد الإصلاحات الهيكلية لزيادة النمو الاقتصادي

أوضح الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، أن معظم قوانين الإصلاح الاقتصادي تمت مناقشتها قبل التقدم للحصول على قرض صندوق النقد الدولي.



وتابع "الجارحي"، خلال حواره مع فضائية "dmc": "نناقش مع صندوق النقد الدولي الإصلاحات الهيكلية لتسهيل الاستثمار وزيادة النمو الاقتصادي".



