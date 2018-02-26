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هشتاج "بلوك_ليليان_داود" يتصدر "تويتر" بعد تحريضها على مصر

الإثنين 26/فبراير/2018 - 07:22 م
هشتاج بلوك_ليليان_داود يتصدر تويتر بعد تحريضها على مصر
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شيماء الشاهيني
 

تصدر هشتاج "بلوك_ليليان_داود" موقع "تويتر" بعد تدشينه من قبل عدد من النشطاء بسبب تحريضها على الدولة المصرية عبر برنامجها "بتوقيت مصر"، والمذاع على قناة "العربي".

وطالب المغردون بتدشين حملة لمقاطعة وحظر برنامج الإعلامية المذاع من لندن، وإبلاغ مسئولي موقع تويتر لوقف حسابها وحساب القناة وحظرها نهائيا.

يذكر أن الإعلامية ليليان داود تم ترحيلها من مصر في نوفمبر 2015، بعد مهاجمتها للحكومة المصرية.

هشتاج "بلوك_ليليان_داود" يتصدر "تويتر" بعد تحريضها على مصر
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