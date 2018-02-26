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إرشاد وتوجيه زوار المسجد النبوي الشريف في حلقة خاصة على قناة "اقرأ"

الإثنين 26/فبراير/2018 - 07:19 م
إرشاد وتوجيه زوار المسجد النبوي الشريف في حلقة خاصة على قناة اقرأ
في رحاب طيبة
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أحمد رمضان متولي
 

تعرض قناة اقرأ، الليلة، في تمام الساعة الثامنة مساء على الهواء مباشرة من ساحة المسجد النبوي الشريف، حلقة خاصة من برنامج "في رحاب طيبة" تقديم الإعلامي وائل رفيق، حيث يلقي الضوء على الخطط المعدة لتوجيه وإرشاد زوار المسجد النبوي، والتعريف بفضل المسجد وروضته الشريفة، وأهم آداب وسنن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وصاحبيه أبو بكر وعمر.

 

كما يقوم البرنامج خلال حلقة الليلة بإلقاء الضوء على الخدمات التي يقدمها "معهد المسجد النبوي" لطلاب العلم، ودراسة الشريعة والقرآن وعلومه والسنة النبوية وعلومها.

 

البرنامج يعاد عرضه يوم الأربعاء الساعة التاسعة صباحا.

إرشاد وتوجيه زوار المسجد النبوي الشريف في حلقة خاصة على قناة "اقرأ"
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