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بعد استضافة هايدي موسى.. "هذا الصباح" الهاشتاج الأكثر تداولا عبر "تويتر"

الإثنين 26/فبراير/2018 - 07:18 م
بعد استضافة هايدي موسى.. هذا الصباح الهاشتاج الأكثر تداولا عبر تويتر
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شيماء الشاهيني
 

جاء هاشتاج "هذا الصباح" ضمن الكلمات الأكثر تداولا عبر موقع تبادل التغريدات المصغر "تويتر" وذلك عقب استضافة المطربة الشابة هايدي موسى، في حلقة اليوم، للحديث عن مشاريعها الفنية المقبلة. 

وكشفت هايدي موسى، إن ألبومها الجديد، والذي سوف يطرح قريبًا في الأسواق، يضم 12 أغنية مختلفة تتنوع ما بين الخليجي والشرقي وباقة أخرى من الأغاني المتنوعة، مشيرة إلى تجهيزها لـ فيديو كليب دعائي خاص بكل أغنية، بأفكار جديدة وحالات مختلفة وأنماط متنوعة.

جدير بالذكر أن برنامج هايدي موسى، يذاع عبر شاشة سي بي سي إكسترا، ويذاع يوميا وتقدمه الإعلامية أسماء مصطفى.
بعد استضافة هايدي موسى.. "هذا الصباح" الهاشتاج الأكثر تداولا عبر "تويتر"
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