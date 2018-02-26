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عاجل.. تحديد موعد انطلاق النسخة الجديدة من مسابقة الدوري الممتاز

الإثنين 26/فبراير/2018 - 07:19 م
عاجل.. تحديد موعد انطلاق النسخة الجديدة من مسابقة الدوري الممتاز
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الفجر الرياضي
 

 

قال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، بالاتحاد المصري لكرة القدم، إنه حدد موعد انطلاق الموسم الجديد من مسابقة الدوري الممتاز.


وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج المدرج الذي يقدمه إبراهيم عبد الجواد على قناة "DMC": "يوم 3 أغسطس سوف يكون موعدا لانطلاق النسخة الجديدة من مسابقة الدوري".


واستطرد قائلا: "لم نحدد موعد السوبر المحلي حتى الأن، الأهم هو تحديد مكان المباراة، وذلك سوف يكون بالتنسيق مع الشركة الراعية، وهو مباراة تسويقية في المقام الأول".

المزيد عن: عامر حسين الزمالك الدوري المصري الأهلي اتحاد الكرة
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