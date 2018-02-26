تعرف على سعر وموعد طرح "Huawei Mate Book X Pro" في السعودية

كشفت منذ قليل شركة هواوي الصينية عن تحفتها الفنية HUAWEI Mate Book X Pro وهو احدث لاب توب للشركة بنظام ويندوز 10 تحديث RS3، والمزود بمواصفات تقنية عديده.





بعد ان قامت الشركة الصينية بالكشف عن اللاب توب الجديد، استعرضت الدول التي سيطرح بها الجهاز مع الاسعار الرسمية، وقد اعلنت هواوي بان جهاز Mate Book X Pro سيتم طرحه في اسواق المملكة العربية السعودية وايطاليا والصين والمانيا وسبانيا والولايات المتحدة الاميركية في النصف الثاني من هذا العام، ووحسب الاسعار الاتية:-





1- Mate Book X Pro انتل كور اي 5 مع ذاكرة وصول عشوائية 8 جيجابايت و قرص صلب 256 جيجابايت بسعر 1499 يورو.





2- Mate Book X Pro انتل كور اي 7 مع ذاكرة وصول عشوائية 8 جيجابايت و قرص صلب 256 جيجابايت بسعر 1699 يورو.



