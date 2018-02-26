رئيس هيئة التأمين الصحي يكشف تفاصيل حريق مستشفى مدينة نصر
الإثنين 26/فبراير/2018 - 07:17 م
هدى عبدالرازق
قال الدكتور علي حجازي، رئيس هيئة التأمين الصحي، إن هناك حريق محدود نشب في مخزن لأدوات النظافة بمستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر منذ قليل.
وأضاف "حجازي"، خلال اتصال هتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم الإثنين، أن الحريق تم السيطرة عليه، ولم يسفر الحريق عن أي خسائر مادية أو في الأرواح، لافتًا إلى أنه جاري التحقيق الآن في سبب نشوب الحريق.
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