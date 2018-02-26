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شاهد.. تداول صور صادمة لـ غادة عبد الرازق قبل عمليات التجميل

الإثنين 26/فبراير/2018 - 07:14 م
شاهد.. تداول صور صادمة لـ غادة عبد الرازق قبل عمليات التجميل
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الفجر الفني
 
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا قديمة للفنانة غادة عبدالرازق، أثارت ضجة كبيرة وتساؤولات كثيرة.

وكانت الصور التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قبل إجراء "غادة" عمليات التجميل، وهو ما ظهر جليًا علي شكلها والتغير الكبير بين الحاضر والماضي، وانقسم الجمهور إلي قسمين:- قسم تغني بجمالها قبل عمليات التجميل، والآخر تغني بجمالها بعد عملية التجميل مؤكدين أن التجميل زادها جمالًا. 

وانتهت "غادة" من تصوير مشاهدها في فيلم "كارما" مع المخرج خالد يوسف ويشاركها في بطولته كل من ​عمرو سعد​، و​دلال عبد العزيز​، وزينة وغيرهم. كما انتهت من تصوير معظم مشاهدها في فيلم “حرب كرموز” الذي يشاركها في بطولته مع ​أمير كرارة​ وهو من انتاج محمد السبكي.
شاهد.. تداول صور صادمة لـ غادة عبد الرازق قبل عمليات التجميل
شاهد.. تداول صور صادمة لـ غادة عبد الرازق قبل عمليات التجميل
شاهد.. تداول صور صادمة لـ غادة عبد الرازق قبل عمليات التجميل
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