هنري يحلم بتدريب آرسنال

كشف المهاجم الدولي الفرنسي السابق تيري هنري أنه سيحقق "حلماً" في ما لو تمكن في يوم من الأيام من تولي تدريب ناديه السابق أرسنال الانكليزي لكرة القدم.





وأتت تصريحات الهداف التاريخي لأرسنال في أعقاب الخسارة القاسية التي تعرض لها ناديه السابق (صفر-3) أمام مانشستر سيتي الأحد، في نهائي كأس رابطة الأندية الانكليزية.





وردا على سؤال عما إذا كان يرغب في خلافة المدرب الفرنسي المخضرم أرسين فينغر، قال هنري لشبكة "سكاي" البريطانية حيث يعمل محللاً "سيكون الأمر بمثابة حلم بالنسبة إلي، لكن في الوقت الحالي أنا مع بلجيكا" في إشارة إلى منصبه الحالي كمساعد لمدرب منتخب بلجيكا روبرتو مارتينيز.





وأضاف "لدي عمل أقوم به مع بلجيكا، وبالتالي يجب الانتظار لمعرفة ما يمكن أن يحصل".





وأضاف "تسألوني عما إذا كنت مهتما (بالمنصب)؟ نعم، من لا يرغب بذلك؟ لكن أحبذ عدم الحديث في الوقت الحالي احتراماً للشخص الذي يتولى هذه المهمة في الوقت الحاضر واحتراماً للمنصب الذي أشغله حالياً في بلجيكا.





وأمضى هنري (40 عاماً حالياً) فترة ذهبية مع أرسنال بين العامين 1999 و2007 (اضافة إلى فترة وجيزة عام 2012 معاراً من نادي نيويورك ريد بولز الأميركي). وأصبح الهداف التاريخي لأرسنال مع 228 هدفاً في 377 مباراة، بحسب إحصاءات الموقع الالكتروني للنادي اللندني.





ويتولى فينغر (68 عاماً) تدريب أرسنال منذ العام 1996، وقام العام الماضي بتمديد عقده معه حتى حزيران/يونيو 2019. إلا أن أداء أرسنال هذا الموسم يطرح أسئلة حول مستقبل الفرنسي معه، لاسيما في حال فشله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي.





ويحتل أرسنال المركز السادس حالياً في الدوري الانكليزي متخلفاً بفارق 10 نقاط عن توتنهام هوتسبير صاحب المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا. كما يملك فرصة ثانية للتأهل إلى المسابقة القارية الأهم في حال توج بلقب الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، علماً أنه يخوض مواجهة صعبة مع ميلان الايطالي في الدور ثمن النهائي.



