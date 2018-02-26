تعرف على أفضل 5 سيارات "مكشوفة" موديل 2018

تحظى موديلات الكابريو بإعجاب الكثيرين من عشاق السيارات؛ حيث تتيح لهم هذه الموديلات المكشوفة تجربة قيادة فريدة يستمتعون خلالها بنسمات الهواء العليل وأشعة الشمس الدافئة في الربيع والصيف، فضلا عن المظهر الجذاب، الذي يخطف الأنظار على الطرقات.





وقال البروفيسور الألماني باولو تومينيلي، المتخصص في تصميم السيارات، إن السيارات الكابريو تثير شغف عشاق القيادة بفضل تصميمها المكشوف، الذي يجعلها محطا للأنظار على الطرقات.





وفيما يلي أبرز 5 موديلات كابريو جديدة في عام 2018:





أستون مارتن DB11 VOLANTE

عادة ما تطلق الشركة البريطانية العريقة اسم VOLANTE على موديلاتها المكشوفة. وتعتمد السيارة على سقف سريع الفتح، مع محرك V8 بقوة 375 كيلووات/510 حصان. وتتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 1ر4 ثانية، في حين تصل سرعتها القصوى إلى 300 كلم/س.





بي إم دبليو Z4

تقدم بي إم دبليو النسخة الجديدة للرودستر Z4 في الصيف القادم. وتزن السيارة ثنائية المقاعد 4ر1 كوزن فارغ، وهو ما يمنحها المزيد من الطابع الرياضي. وتغطي محركاتها نطاق قوة يمتد بين 135 كيلووات/184 حصان و 264 كيلووات/360 حصان. ويتم نقل هذه القوة إلى العجلات الخلفية.





فورد MUSTANG CABRIO

تظهر الأسطورة الأمريكية هذا العام في نسخة مكشوفة معتمدة على محرك بنزين تربو رباعي الأسطوانات بقوة 231 كيلووات/290 حصان أو محرك V8 بقوة 331 كيلووات/450 حصان.





ميني MINI CABRIO

ينطلق الموديل الجديد من السيارة رباعية المقاعد مع أضواء LED خلفية، مع ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض كتجهيز اختياري. وتتراوح سعة صندوق الأمتعة بها من 160 إلى 215 لترا. وتغطي مجموعة محركاتها قوة تمتد بين 75 كيلووات/102 حصان إلى 141 كيلووات/192 حصان.





مرسيدس الفئة S الكابريو