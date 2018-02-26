يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة مشاهدة مباراة السعودية ومولدوفا مباشر اليوم 26-2-2018 في مباراة ودية استعدادا لبطولة كأس العالم روسيا 2018.

يلا شوت مشاهدة مباراة السعودية ومولدوفا مباشر اليوم 26-2-2018 في مباراة ودية استعدادا لبطولة كأس العالم روسيا 2018.

معلومات عن مباراة السعودية ومولدوفا البطولة مباراة ودية استعدادا لبطولة كأس العالم روسيا 2018، القنوات الناقلة الرياضية السعودية، المعلق خالد اليوسيف.

موعد مباراة السعودية ومولدوفا في تمام الثامنة والنصف مساء بتوقيت السعودية، السابعة والنصف مساء بتوقيت مصر.

كورة لايف بث مباشر مباراة السعودية ومولدوفا اليوم الاثنين في مباراة ودية استعدادا لبطولة كأس العالم روسيا 2018.