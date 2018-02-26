ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

وزراء خارجية الإتحاد الأوروبي يفرضون عقوبات على قيادات جيش ميانمار

الإثنين 26/فبراير/2018 - 07:08 م
وزراء خارجية الإتحاد الأوروبي يفرضون عقوبات على قيادات جيش ميانمار
أرشيفية
طباعة
وكالات
 
أعلن وزراء خارجية الإتحاد الأوروبي، اليوم الأثنين، عن إعداد عقوبات ضد جنرالات في ميانمار بسبب إبادة مسلمين من الروهينجا.

ووفقا لرويترز، فقد وافق وزراء الخارجية بالإجماع، على تعزيز حظر فرضه الإتحاد على إرسال أسلحة لميانمار، متهمين قوات الأمن في ميانمار بارتكاب إنتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

وطلب إجتماع لوزراء خارجية الإتحاد في بروكسل، من مسؤولة السياسة الخارجية بالإتحاد الأوروبي "فيدريكا موغيريني"، وضع قائمة بأسماء تستهدفها قرارات للتكتل بحظر السفر وتجميد الأصول.

ودعا الوزراء في بيان إلى فرض إجراءات تقييد محددة ضد ضباط كبار في القوات المسلحة في ميانمار مسؤولين عن ارتكاب انتهاكات خطيرة ومنهجية لحقوق الإنسان، وكانت الولايات والمتحدة وكندا قد فرضتا عقوبات على جنرالات في ميانمار.
المزيد عن: ميانمار فيدريكا موغيريني عقوبات جنرالات الاتحاد الاوروبي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تؤيد قرار بعض الشركات الخاصة باستيراد الغاز من إسرائيل لإسالته ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري البرتغالي الممتاز
سبورتينج براجا
-
x
21:00
-
تونديلا
سبورتينج لشبونة
-
x
23:00
-
موريرينسي
الدوري الألماني
بوروسيا دورتموند
-
x
21:30
-
أوجسبورج
الدوري الإسباني
ليفانتي
-
x
22:00
-
ريال بيتيس
الدوري الإيطالي
كالياري
-
x
21:45
-
نابولي
كأس الإتحاد الآسيوي
السويق - عمان
0
x
17:00
1
القوة الجوية - العراق
الجزيرة - الأردن
1
x
17:00
0
المالكية - البحرين
الزوراء - العراق
0
x
17:00
0
الجيش - سوريا
المنامة - البحرين
0
x
17:30
0
العهد - لبنان
الفجر الرياضي
الفجر الفني
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
2/26/2018 8:20:07 PM