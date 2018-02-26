وزراء خارجية الإتحاد الأوروبي يفرضون عقوبات على قيادات جيش ميانمار
الإثنين 26/فبراير/2018 - 07:08 م
وكالات
أعلن وزراء خارجية الإتحاد الأوروبي، اليوم الأثنين، عن إعداد عقوبات ضد جنرالات في ميانمار بسبب إبادة مسلمين من الروهينجا.
ووفقا لرويترز، فقد وافق وزراء الخارجية بالإجماع، على تعزيز حظر فرضه الإتحاد على إرسال أسلحة لميانمار، متهمين قوات الأمن في ميانمار بارتكاب إنتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
وطلب إجتماع لوزراء خارجية الإتحاد في بروكسل، من مسؤولة السياسة الخارجية بالإتحاد الأوروبي "فيدريكا موغيريني"، وضع قائمة بأسماء تستهدفها قرارات للتكتل بحظر السفر وتجميد الأصول.
ودعا الوزراء في بيان إلى فرض إجراءات تقييد محددة ضد ضباط كبار في القوات المسلحة في ميانمار مسؤولين عن ارتكاب انتهاكات خطيرة ومنهجية لحقوق الإنسان، وكانت الولايات والمتحدة وكندا قد فرضتا عقوبات على جنرالات في ميانمار.
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