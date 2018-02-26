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تامر أمين: المجتمع الدولي أصابه العقم.. ولن يفيد معه التلقيح الصناعي

الإثنين 26/فبراير/2018 - 07:12 م
تامر أمين: المجتمع الدولي أصابه العقم.. ولن يفيد معه التلقيح الصناعي
تامر أمين
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هدى عبدالرازق
 
أعرب الإعلامي تامر أمين، عن حزنه الشديد لما تتعرض له سوريا، قائلا: "نحن أمام مأساة، وجريمة في حق الإنسانية".

وأضاف "أمين"، خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم الإثنين، أن ما يحدث في مدينة عفرين بمثابة إبادة جماعية، متابعا: "المجتمع الدولي أصابه العقم، ولن يفيد معه عمليات التلقيح الصناعي".

ووجه رسالة إلى جامعة الدول العربية، قائلا: "أنتم قاعدين بتعملوا إيه، بتتكلموا في إيه"، معتبرًا أن ذنب كل طفل ذبح في رقبة من يستطع فعل شيىء ولم يفعل، مضيفًا: "لك الله يا شعب سوريا".
المزيد عن: عفرين تامر أمين المجتمع الدولي التوك شو الأزمة السورية أخبار مصر
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