تامر أمين: المجتمع الدولي أصابه العقم.. ولن يفيد معه التلقيح الصناعي

أعرب الإعلامي تامر أمين، عن حزنه الشديد لما تتعرض له سوريا، قائلا: "نحن أمام مأساة، وجريمة في حق الإنسانية".





وأضاف "أمين"، خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم الإثنين، أن ما يحدث في مدينة عفرين بمثابة إبادة جماعية، متابعا: "المجتمع الدولي أصابه العقم، ولن يفيد معه عمليات التلقيح الصناعي".



