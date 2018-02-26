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السبت.. بعثة المصري تطير إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا

الإثنين 26/فبراير/2018 - 07:07 م
السبت.. بعثة المصري تطير إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا
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نيرة الجابري
 

تطير بعثة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مطار القاهرة الدولي يوم السبت المقبل، متجهة إلى العاصمة التنزانية دار السلام، لملاقاة فريق سيمبا التنزانى في مباراة الذهاب في دور الـ32 للبطولة الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر إقامتها يوم 7 مارس المقبل.

 

ومن المنتظر أن يتوجه اللواء ياسر سالم نائب رئيس النادي المصري، ورئيس بعثة الفريق في تنزانيا، ومعه وليد بدر المدير الإداري للفريق، إلى العاصمة دار السلام، بعد غد الأربعاء، لترتيب وتسهيل كل الأمور الخاصة بالبعثة عند وصلها.

 

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