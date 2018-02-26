5 أخطاء تؤدي لزيادة "قشرة" الشعر.. توقفي عن إرتكابها!

القشرة من الأمراض المزعجة التي تصيب فروة الرأس ويصعب على الكثيرين التخلص منها رغم تجربة كل شيء للتخلص من هذه المشكلة، بسبب ارتكاب بعض الأخطاء التي تزيد من وجودها فتؤثر على فاعلية العلاج ويؤدي لنتائج عسكية، في السطور التالية نخبركِ بعض هذه الأخطاء حتى تتجنبيها تمامًا.





1- الغسيل المتكرر للشعر:

عندما تلاحظين بعينك المجردة ظهور القشرة في شعرك بكثافة، رد الفعل الأول هو غسيل شعرك يوميًّا للتخلص من هذا المنظر المزعج، وهذه من أولى الأخطاء التي ترتكبينها في هذه الحالة، فالغسيل المتكرر للشعر يحفز فروة الرأس على إنتاج القشرة بكثافة أكبر، بدلًا من ذلك يجب ترك فترة أطول بين مرات غسيل الشعر بحد أقصى مرتين أسبوعيًّا.





2- تعريض الشعر لحرارة مرتفعة:

استخدام المكواة التقليدية والسيشوار على حرارة مرتفعة يزيد من التهاب فروة الرأس المسبب للقشرة بشكل أساسي، لذا يجب الابتعاد عن استخدام درجات الحرارة العالية مباشرةً على الرأس في فترة العلاج.





3- استخدام شامبو التخلص من القشرة:

عند إصابة فروة رأسك بالقشرة لا تتخذي قرارًا سريعًا بشراء أنواع مختلفة من شامبوهات القضاء على القشرة، فكثير من هذه المنتجات تحمل أضرارًا أكبر بكثير من الفوائد، كما أن فروة رأسك لها نوع مختلف يجب العناية به بطريقة دقيقة تستدعي الذهاب إلى طبيب الجلدية والأخذ بمشورته قبل شراء أي منتج خارجي.





4- حك فروة الرأس بالأظافر:

حك فروة الرأس بشدة يؤدي إلى تهيج فروة الرأس ويزيد من كثافة القشرة والعدوى الموجودة بها، لذا حاولي تجنب مثل هذه العادة السيئة حتى لا تعرّضي فروة رأسك للمزيد من الالتهاب.





5- استخدام الزيوت بكثرة:

فروة الرأس وخصوصًا لذوات الشعر الدهني لا تحتمل وضع كثير من الزيوت والكريمات، وقبل استخدام أنواع مختلفة من المستحضرات وحمامات الشعر يجب استشارة الطبيب لمعرفة ما يناسب فروة رأسك وبشرتك حتى لا تزيد العدوى في رأسك وتزداد كثافة القشرة.



