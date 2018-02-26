ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

محمد الشهاوي: مصر الدولة الوحيدة التي لم يستطع الإرهاب السيطرة عليها

الإثنين 26/فبراير/2018 - 07:07 م
محمد الشهاوي: مصر الدولة الوحيدة التي لم يستطع الإرهاب السيطرة عليها
اللواء محمد الشهاوى
طباعة
أمنية فوزي
 
أكد اللواء محمد الشهاوي، مستشار بكلية القادة والأركان، أن مصر هي البلد الوحيد الذي لم يستطع الإرهاب السيطرة على أرضه، موضحًا أن الإرهاب يقوم بعمليات خسيسة ويختبئ ولا يجرؤ على المواجهة.

وعلق "الشهاوي"، خلال حواره ببرنامج "حديث المساء"، الذي تقدمه الإعلامية سهام صالح، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مساء الإثنين، على قضاء القوات على 71 تكفيريًا خلال عملية سيناء الشاملة، مؤكدًا أنه أمر في غاية الصعوبة.

وقال إن عملية سيناء الشاملة 2018 أكدت أن الإرهاب ممول من دول ومنظمات، لافتًا إلى أن قطر أنفقت 65 مليار دولار لدعم الجماعات الإرهابية لزعزعة استقرار المنطقة.
المزيد عن: مكافحة الإرهاب سيناء التوك شو أخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تؤيد قرار بعض الشركات الخاصة باستيراد الغاز من إسرائيل لإسالته ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري البرتغالي الممتاز
سبورتينج براجا
-
x
21:00
-
تونديلا
سبورتينج لشبونة
-
x
23:00
-
موريرينسي
الدوري الألماني
بوروسيا دورتموند
-
x
21:30
-
أوجسبورج
الدوري الإسباني
ليفانتي
-
x
22:00
-
ريال بيتيس
الدوري الإيطالي
كالياري
-
x
21:45
-
نابولي
كأس الإتحاد الآسيوي
السويق - عمان
0
x
17:00
1
القوة الجوية - العراق
الجزيرة - الأردن
1
x
17:00
0
المالكية - البحرين
الزوراء - العراق
0
x
17:00
0
الجيش - سوريا
المنامة - البحرين
0
x
17:30
0
العهد - لبنان
الفجر الرياضي
الفجر الفني
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
2/26/2018 8:20:07 PM