محمد الشهاوي: مصر الدولة الوحيدة التي لم يستطع الإرهاب السيطرة عليها

أكد اللواء محمد الشهاوي، مستشار بكلية القادة والأركان، أن مصر هي البلد الوحيد الذي لم يستطع الإرهاب السيطرة على أرضه، موضحًا أن الإرهاب يقوم بعمليات خسيسة ويختبئ ولا يجرؤ على المواجهة.





وعلق "الشهاوي"، خلال حواره ببرنامج "حديث المساء"، الذي تقدمه الإعلامية سهام صالح، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مساء الإثنين، على قضاء القوات على 71 تكفيريًا خلال عملية سيناء الشاملة، مؤكدًا أنه أمر في غاية الصعوبة.



