"البيئة": الحبس 6 أشهر وغرامة 55 ألف جنيه عقوبة الاتجار بجلود التماسيح



قال الدكتور خالد علام، رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي بوزارة البيئة، إن الوزارة أحالت قضية تهريب جلود التماسيح على ظهر مركب ببحيرة ناصر إلى مباحث شرطة البيئة والمسطحات المائية لضبط المتهمين الذين تم التعرف على إثنين منهم.



وأوضح "علام" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث المساء"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن عقوبة تهديد الحياة البرية ومنها بيع جلود التماسيح تصل إلى الحبس 6 أشهر، والغرامة تصل لـ55 ألف جنيه، وهذا يرجع إلى أن التماسيح كائنات مهددة بالانقراض.

