ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

وزير الصحة يكشف النقاط التي سيدعهما قرض الوكالة الفرنسية للتنمية

الإثنين 26/فبراير/2018 - 07:03 م
وزير الصحة يكشف النقاط التي سيدعهما قرض الوكالة الفرنسية للتنمية
الدكتور أحمد عمادالدين
طباعة
هدى عبدالرازق
 
قال الدكتور أحمد عمادالدين، وزير الصحة، إن القرض الذي حصلت عليه الوزارة من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 630 مليون جنيه، سيتم توجيهه إلى أمور معينة.

وأشار "عمادالدين"، خلال لقاء خاص بفضائية "أون لايف"، اليوم الإثنين، إلى أنه سيتم تجهيز 40 وحدة صحية ببورسعيد من خلال القرض، بقيمة 3 مليون جنيه، كما سيتم تطوير البنية الأساسية لمستشفى النصر للأورام.
المزيد عن: مصر الصحة الدكتور أحمد عمادالدين التوك شو اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تؤيد قرار بعض الشركات الخاصة باستيراد الغاز من إسرائيل لإسالته ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري البرتغالي الممتاز
سبورتينج براجا
-
x
21:00
-
تونديلا
سبورتينج لشبونة
-
x
23:00
-
موريرينسي
الدوري الألماني
بوروسيا دورتموند
-
x
21:30
-
أوجسبورج
الدوري الإسباني
ليفانتي
-
x
22:00
-
ريال بيتيس
الدوري الإيطالي
كالياري
-
x
21:45
-
نابولي
كأس الإتحاد الآسيوي
السويق - عمان
0
x
17:00
1
القوة الجوية - العراق
الجزيرة - الأردن
1
x
17:00
0
المالكية - البحرين
الزوراء - العراق
0
x
17:00
0
الجيش - سوريا
المنامة - البحرين
0
x
17:30
0
العهد - لبنان
الفجر الرياضي
الفجر الفني
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
2/26/2018 8:20:07 PM