وزير الصحة يكشف النقاط التي سيدعهما قرض الوكالة الفرنسية للتنمية
الإثنين 26/فبراير/2018 - 07:03 م
هدى عبدالرازق
قال الدكتور أحمد عمادالدين، وزير الصحة، إن القرض الذي حصلت عليه الوزارة من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 630 مليون جنيه، سيتم توجيهه إلى أمور معينة.
وأشار "عمادالدين"، خلال لقاء خاص بفضائية "أون لايف"، اليوم الإثنين، إلى أنه سيتم تجهيز 40 وحدة صحية ببورسعيد من خلال القرض، بقيمة 3 مليون جنيه، كما سيتم تطوير البنية الأساسية لمستشفى النصر للأورام.
وأشار "عمادالدين"، خلال لقاء خاص بفضائية "أون لايف"، اليوم الإثنين، إلى أنه سيتم تجهيز 40 وحدة صحية ببورسعيد من خلال القرض، بقيمة 3 مليون جنيه، كما سيتم تطوير البنية الأساسية لمستشفى النصر للأورام.
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