هذا السبب حرم مادلين طبر من التمثيل مع نيكولاس كيدج.. تعرف عليه





تحتفل اليوم 26 فبراير النجمة مادلين طبر، بذكرى ميلادها حيث ولدت في بيروت عام 1956 وبدأت مشوارها الفني بالعمل في الإذاعة والتليفزيون في لبنان، كما عملت كصحفية في مجلة الشبكة، ثم دخلت في التمثيل في العديد من الأفلام السينمائية في لبنان، ومنها انتقلت للعمل مع الفنان السوري دريد لحام في فيلم كفرون، اشتهرت في مصر عندما شاركت في فيلم "الطريق إلى إيلات".





واحتفاءا بهذه الذكرى نرصد موقفًا لها روته خلال حديث تلفزيوني لها منعها من الوصول إلى العالمية.