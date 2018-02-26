عضو الزمالك يفجر مفاجأة مدوية بشأن مرتبات العمال والإداريين بالنادي

قال المهندس هانى زادة عضو مجلس إدارة الزمالك، إن الدعوة لإنعقاد الجمعية العمومية الغير عادية للقلعة البيضاء أهم قرارات مجلس الزمالك أمس الأحد.

وأضاف "زادة" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اكسترا تايم " تقديم الإعلامي إسلام الشاطر المذاع على قناة "اكسترا نيوز" أمس الأحد، أن سبب عقد الجمعية العمومية من أجل إقرار موضوع فتح حساب آخر باسم معين غير حساب النادي الأبيض لإداع أرصدة الزمالك فيه.

وتابع: " بسبب الحجز على أرصدة الزمالك فى البنوك ووقف التعامل بحساب النادى تم اللجوء لوضع قيمة انتقالات اللاعبين من خلال أحد أعضاء مجلس إدارة النادى قائلا: " إننا لا ننظر إلى الشهرة من خلال وسائل الإعلام ولكننا نهتم كثيراً بمصلحة نادي الزمالك ".

وأوضح "زادة" أن المبالغ التي حولت على حسابي من خلال انتقالات وبيع اللاعبين للخليج لم ينتج عنها أي فوائد منوها أن الجهة الإدارية لم ترفض فكرة التحويل على أحد حسابات أعضاء مجلس الإدارة.

وإختتم زادة تصريحاته قائلا: " الحساب البنكي الواجب التعامل به هو حساب واحد ولو وضعت بها المبالغ الخاصة بانتقالات اللاعبين لتم الحجز عليها من خلال البنك المركزى طبقا للقرار الحاصل عليه رئيس النادى الأسبق ممدوح عباس، مشيرا إلى أن العمال والاداريين داخل النادي سيتم وقف مرتباتهم حين الحجز على الأرصدة .



