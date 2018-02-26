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رئيس اتحاد المصارعة: لو توافرت الظروف المادية للمصارعة سننافس على البطولات الأولمبية

الإثنين 26/فبراير/2018 - 06:37 ص
رئيس اتحاد المصارعة: لو توافرت الظروف المادية للمصارعة سننافس على البطولات الأولمبية
اكسترا تايم
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الفجر الرياضي
 

كشف رئيس اتحاد المصارعة الروماني عصام أنور، أن الاتحاد خاطب وزارة الإسكان لتوفير مكان لبناء أماكن لتدريب المصارعين لتجهيزهم بشكل قوي وسليم للمشاركة في البطولات العالمية والإفريقية والأولمبياد. 

 

وأضاف "أنور" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اكسترا تايم" تقديم الإعلامي إسلام الشاطر المذاع على قناة "اكسترا نيوز" أمس الأحد، أنه يحاول توفير شركات راعية ورجال أعمال لتدعيم لعبة المصارعة ومراعاة الموهوبين من لاعبي الاتحاد للمشاركة في البطولات الدولية.

 

وتابع: " لم نتلقى أي دعم من شركات راعية أو رجال أعمال إلا كلام فقط.. ولكنا نعتمد بشكل أساسي على دعم وزارة الشباب والرياضة للعبة.. نحتاج دعم كبير حتى نسطتيع تحقيق ميدالية أولمبية وميداليات ذهبية في البطولات الدولية والإفريقية".

 

وأضاف: رئيس اتحاد المصارعة أنه لو توافرت الظروف المادية المناسبة لتنافسنا على بطولات عالمية وأولمبية قائلا: " نمد أيدينا لمن يستطيع دعمنا من شركات راعية أو رجال أعمال لتمثيل مصر عالميا".

المزيد عن: رياضة المصارعة البطولات الاولمبية الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
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