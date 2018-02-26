سعد لمجرد ينفي هذه الشائعات في قضية الاغتصاب





نفى المطرب المغربي سعد لمجرد الحديت عن حضوره إلى المحكمة، وذلك في الاغتصاب المرفوعة ضده من قبل فتاة فرنسية تدعى لورا بريول.

وأشار سعد إلى أن البعض يقرر ويحسم الأمور حوله دون العودة إليه، وما نشر عنه من معلومات غير صحيح ومفبرك، فى حين وجود أي مستجدات أو تطورات فى القضية سيلعن للجمهور والرأي العام.

وأوضح أيضاً أن هناك أكثر من عمل فني في طريقه إلى العلن في الأيام المقبلة، وإن الأزمة لم تبعده عن العمل الفني وانه متمسك بالغناء رغم ما وجه من صعوبات.

يذكر أن سعد لمجرد غادر سجن فلوري الفرنسي الخميس 13 أبريل الماضي، إلا أنه متواجد في فرنسا الأن بعد أن أُطلق سراحه من سجن، لحين الانتهاء من التحقيق في القضية المتهم بها وهي اغتصاب فتاة فرنسية.