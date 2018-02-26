شيلونجو: وليد أزارو لاعب تحب أن تشاهده وتتعلم منه

صرح شيلونجو نجم الأسيوطي بأنه يتطلع للاستمرار مع الفريق، مؤكدا أنه يحب مشاهدة وليد أزارو نجم الأهلي والتعلم منه.

وقال شيلونجو في تصريحات تليفزيونية لفضائية "أون سبورت": "فرصة عظيمة لي أن أنضم للأسيوطي وأبدع فيه والمدرب استقبلنا بشكل حيد وكنت أتطلع لذلك وأتطلع للاستمرار معه".

وأضاف: "هناك لاعبين كبار في الدوري يقدمون مستويات رائعة وأزارو لاعب تحب أن تشاهده وتتعلم منه".

واختتم تشيلونجو تصريحاته قائلاً :"هناك جو من الألفة بين اللاعبين وهو جيد للاعبين المحترفين وهو شئ مشوق لهم".