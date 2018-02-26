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شيلونجو: وليد أزارو لاعب تحب أن تشاهده وتتعلم منه

الإثنين 26/فبراير/2018 - 06:05 ص
شيلونجو: وليد أزارو لاعب تحب أن تشاهده وتتعلم منه
وليد ازارو
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ريهام عبد المحسن
 

صرح شيلونجو نجم الأسيوطي بأنه يتطلع للاستمرار مع الفريق، مؤكدا أنه يحب مشاهدة وليد أزارو نجم الأهلي والتعلم منه.

 

وقال شيلونجو في تصريحات تليفزيونية لفضائية "أون سبورت": "فرصة عظيمة لي أن أنضم للأسيوطي وأبدع فيه والمدرب استقبلنا بشكل حيد وكنت أتطلع لذلك وأتطلع للاستمرار معه".

 

وأضاف: "هناك لاعبين كبار في الدوري يقدمون مستويات رائعة وأزارو لاعب تحب أن تشاهده وتتعلم منه".

 

واختتم تشيلونجو تصريحاته قائلاً :"هناك جو من الألفة بين اللاعبين وهو جيد للاعبين المحترفين وهو شئ مشوق لهم".

 

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