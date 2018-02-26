شيلونجو: وليد أزارو لاعب تحب أن تشاهده وتتعلم منه
الإثنين 26/فبراير/2018 - 06:05 ص
ريهام عبد المحسن
صرح شيلونجو نجم الأسيوطي بأنه يتطلع للاستمرار مع الفريق، مؤكدا أنه يحب مشاهدة وليد أزارو نجم الأهلي والتعلم منه.
وقال شيلونجو في تصريحات تليفزيونية لفضائية "أون سبورت":
"فرصة عظيمة لي أن أنضم للأسيوطي وأبدع فيه والمدرب استقبلنا بشكل حيد وكنت أتطلع
لذلك وأتطلع للاستمرار معه".
وأضاف: "هناك لاعبين كبار في الدوري يقدمون مستويات
رائعة وأزارو لاعب تحب أن تشاهده وتتعلم منه".
واختتم تشيلونجو تصريحاته قائلاً :"هناك جو من الألفة
بين اللاعبين وهو جيد للاعبين المحترفين وهو شئ مشوق لهم".
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